Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Fekete pont (17.00), Panelkapcsolat (18.00), A kegyelem fajtái (19.00), Kivérző szerelem (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Fák jú, Chantal (16.00), Beetlejuice Beetlejuice (18.15), Szádra ne vedd (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.45), A holló (19.50), A kegyelem fajtái (15.15, 19.30), Agymanók 2. (14.10, 16.00), Alien: Romulus (15.00, 20.00), Balhé a Riviérán (14.00, 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.20, 20.15), Egércsapda (18.15, 20.30), Egy cica 10 élete (16.15), Fák Jú, Chantal (17.45), Fekete pont (18.00), Gru 4. (13.00, 15.00, 17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.30, 17.15, 20.00), Lottóőrültek (13.00, 17.30, 20.30), Monte Cristo grófja (19.00), Szádra ne vedd (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Vészjelzés (15.40).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Emil és a detektívek (zenés kalandjáték két részben, 17.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont: Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Bridzs-kezdő klub (9.00), Senior örömtánc (11.00), Énekvarázs (15.30), A Gyűszű Szövetsége (16.00), Pályaválasztási tanácsadó (17.00), Mecseki Fotóklub (18.00).

JPM Zsolnay Múzeum (Káptalan u. 2.): Tűzben született lótuszvirágok – Egyiptizáló alkotások a Zsolnay gyárban. A kiállítás átfogó képet nyújt az ókori Egyiptom inspirálta tárgyanyagról, amely végigkíséri a gyár történetét 1876-tól egészen az 1930-as évekig. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 30-ig, keddtől-vasárnapig 10.00 órától 18.00 óráig.

PKK Patacsi Művelődési Ház (Pécs, Fő u. 20.): Csicsergő Logi Klub. Beszéd-, és nyelvi fejlesztő logopédia foglalkozás 2-5 éves gyermekeknek (15.00).

PKK Uránvárosi Művelődési Ház (Radnóti M. u. 8.): Sakk, társasjáték és kártya klub. Ha szeret sakkozni, szenvedélyes kártyás és partnerekre lelne, szórakoztatja a társasjáték, ha szeretné szellemi frissességét megőrízni, várják a klubba (14.00), Hunyor Foltvarró Kör (16.00),