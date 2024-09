Beköszöntött az ősz első hónapja, így szeptember 7-én ismét megnyitja kapuit a Retrovárium a Király utca 9. udvarában, sőt, Olvasóligettel részt vesznek a IV. Nemzetiségi Hagyományőrző Fesztiválon.

Az elmúlt napokban gőzerővel folyt a feltöltése a Retro Könyvvásár állományának, így délután 1 és 6 óra között a helyszínen friss kínálat várja a kilátogatókat, és az elmaradhatatlan retro muzsika sem hiányozhat a háttérből. Mindemellett az Olvasóliget kínálatát is kiválogatták, és délután 2 órától a Széchenyi téren is várják az érdeklődőket, ahol a Nemzetiségi Hagyományőrző Fesztivál különböző programjait is élvezhetik.