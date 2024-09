Az egykori pécsi szálló termeit még 2013-ban vette bérbe a Pécsi Tudományegyetem, majd a Művészeti Karnak adományozta, hogy művészeti galériát működtessen benne. Az MK pedig meg is töltötte az évek alatt különböző eseményekkel. Adott már otthont a kiállítótér festményeknek, plasztikáknak, ruháknak, szobroknak, most pedig a hónap végén különleges kárpitok díszítik a téglafalakat a Kézzel a digitális korban tárlat keretén belül, egészen szeptember 12-ig.

Új tárlat nyílt Kézzel a digitális korban címmel

Fotó: Kovács Liliána

A jelenlegi kiállítás a Dobrányi-Hegyi Alapítvány és a PTE MK DMI közös rendezvénye. Előbbi szervezet célkitűzései megegyeznek azokkal a művészi szándékokkal, alkotói alapelvekkel, amelyek mentén Dobrányi Ildikó és Hegyi Ibolya művészi tevékenysége kibontakozott. Mindkét alkotó úttörője volt azoknak a folyamatoknak, amelyek végül a kárpitművészet műfajának 20. század végi megújulásához vezetettek.

Fotó: Kovács Liliána

A Kézzel a digitális korban tárlaton Dobrányi és Hegyi alkotások is láthatók

A két művésznő tehetséges volt és hatalmas teherbírással rendelkezett, és mindig is álmaik között szerepelt az, hogy egy magyar felsőoktatási intézményben helyet kapjon egy kárpitszak. Ez pedig meg is valósult a Pécsi Tudományegyetemen az alapítványnak köszönhetően, ahol a hallgatók olyan körülmények között tudnak dolgozni, amelyek a világ összes táján megállnák a helyüket. Ennek apropóján a megnyitó keretében köszönetet mondtak Vály László és Kulinyi Dániel alapítóknak, akik lehetővé tették, hogy a két művésznő álma megvalósulhasson, valamint a tárlat számára kölcsönöztek Dobrányi és Hegyi alkotásokat, amelyek révén a hallgatók tanulhatnak és magukba szívhatják azokat az energiákat, amelyekkel a látott műveket létrehozhatták. A két alkotó mellett a PTE MK hallgatóinak munkái is megtekinthetők.

Fotó: Kovács Liliána

A tárlat szervezői olyan anyagokat választottak ki a tárlathoz, amelyek megalkotásakor fenntartható technológiákat alkalmaztak, és a tárgyi világot és az alkotott környezetet innovatív módon befolyásolják - olvasható a kiállítás leírásában.

Előbbi az egyetem számára azért is jelentős, mert élen járnak a zöld gondolkodásban.