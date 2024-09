Az esemény mindkét napját zenés programok színesítik. Olyan előadók lépnek fel, mint Szamy, Octile, Etta, Kitto, a Velin Fox Duo, a Bohemian Brass Band és még sokan mások.

A rendezvény szombati napján, délután négy órára traktoros felvonulást szerveznek zenei kísérettel, amely a gasztrofalu Pécs felőli oldaláról indul.

Az esemény részeként a szervezők bortúrára is várják az érdeklődőket, amelynek keretében Palkonya borosgazdáinak tételeit kóstolhatják meg. Mindemellett pedig gasztrotúrát is szerveznek, aminek részeként a tányérokra helyi alapanyagok kerülnek. És ha ez még nem lenne elég, akkor falutúrára is jelentkezhetnek a látogatók, amelynek részeként a település kulturális és építészeti örökségeit tekinthetik meg, köztük a Palkonyai Szent Erzsébet templomot és a Palkonyai sváb tájszobát.