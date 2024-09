A rendezvény kiállítói között szerepel a pécsi Lili delikátesz tulajdonosa, aki koreai termékekkel érkezik az eseményre. Minden, ami ehető, iható vagy a főzéshez szükséges, megtalálható lesz az asztalain, az instant levesektől kezdve a kimcsin át a peperoig. Tiszteletét teszi szombaton a Kpop & Kbeauty webshop, akik albumokkal, kiegészítőkkel, light stickekkel és koreai kozmetikumokkal érkeznek majd.

Kulturális és ismeretterjesztő programmal is készülnek az első Pécsi Koreai Gasztro Napra

Az esemény ideje alatt az IYF Hungary támogatásával hanbokot – hagyományos koreai viseletet – próbálhatnak fel az érdeklődők. A ruhában még pózolhatunk is a kameráknak.

Koreai táncelőadással is készülnek az eseményre

Kulturális programmal is készülnek a szervezők. A délután folyamán fellép a Mugunghwa tánccsoport – 2013-ban a tagok koreai tánc, művészet és kultúra iránti szeretete, rajongása hívta életre a csapatot.

Az esemény keretében a szervezők Korea Kvízt is összeállítottak. A kérdéseket az ELTE BTK Koreai Tanszék oktatója, a Révai Miklós Gimnázium koreai szakkörének vezetője, Fajkuszné Kovács Ramóna állította össze. A kvízben átfogó kérdések lesznek Korea számos területével kapcsolatban. Ebbe beletartozik a gasztronómia, a történelem, a modern társadalom, a populáris kultúra, a k-pop és a hagyományos zene is. A versenyre legfeljebb 5 fős csapatok jelentkezését várják az alábbi linken.

Mindemellett kiállítás is nyílik Tóth Kornália Néli’s Art munkáiból, sőt az alkotni vágyók maguk is ecsetet ragadhatnak. Fajkuszné Kovács Ramóna előadást tart a koreai gasztronómia témájában, amely során a résztvevők megérthetik, hogy a híressé vált koreai ételek milyen történelmi utat jártak be, honnan indultak, milyen külső országok hatásai látszódhatnak rajtuk.