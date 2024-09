Kós Lajos száz esztendővel ezelőtt, 1924-ben született. Bábok, díszlet- és bábtervek, előadásokról készült fotók és felvételek lesznek láthatók a művész életművéből.

A Dunántúli Napló újságírói és fotóriportere is számos premierre ellátogattak a Bóbitába, fotóikon tehát visszaköszönnek a régi idők előadásai. A hét királyfi előadás bemutatóját például 1985-ben tartották, az újságban így számolt be kollégánk: „Kedvesen megformált textil bábokat mozgatnak a Bóbita bábszínészei. Felsorakozván a bábok a szivárvány színeit ragyogtatják fel a színpadon (Kós Lajos tervei)”. A Séta az állatkertben című darab is nagyon sikeres volt a gyerekek körében, ezt 1989-ben mutatták be.