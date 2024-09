A Danubiana ezúttal az 1960-as és 1970-es évek ikonikus magyar geometrikus absztrakt művészének, Lantos Ferencnek a munkásságát helyezi a középpontba, aki korát megelőzve jutott el a nemzetközi geometrikus művészet szintjére. Lantos egyedülálló természetközpontú absztrakt koncepciója, a teremtett rendben meglelt formavilága és széleskörű technikai skálán mozgó pályája kapott most kiemelt szerepet. A tárlat kizárólag a Zsdrál Art Galéria saját anyagára építkezik, köztük elsőként kiállításra került alkotások is találhatók. Építészeti projektek és land art installációk zománcai, olajképek és grafikák együttesen tárják fel Lantos szemléletét. A Lantos: The Creation of Nature ( A természet teremtése) kiállítás során olyan Lantost foglalkoztató kérdések kerülnek elő, mint a teremtett rend és a természet, mint kreáció problematikája.

A kiállítás kurátora, a Zsdrál Art által kiadott Lantos-könyv (Szép Magyar Könyv 2023) szerzője, dr. Mészáros Flóra a Duna mesterséges szigetén meghúzódó múzeum impozáns vízi látképét is bevonta a koncepcióba, így a környezet izgalmas módon reflektál Lantos vízparti élmények ihlette műveire. A tárlaton elsődlegesen Lantos hullám motívumai, kék kompozíciói, vízparti organikus geometrikus művei láthatók. További információk a kiállításról a múzeum honlapján találhatók The Creation Of Nature címen.