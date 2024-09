A reggeli zenés ébresztőt követően kezdetét vette Óbányán az Üveges Hétvége, amelyet immár tizenhetedik alkalommal szerveznek meg a településen. A rendezvényt megnyitó beszédében Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke kiemelte, a kincses Baranya egyi kincse Óbánya. - Baranyaiként büszkék vagyunk arra, hogy kulturális, természeti, és szellemi értékekben is az ország egyik leggazdagabb térsége a miénk. Óbányán ezt minden alkalommal megélhetjük, hiszen az üveghuták településének is nevezett faluban több mint három évszázados hagyománya van az üvegművességnek, és a helyi közösség mindig kellően lelkes és elszánt ahhoz, hogy ezt a hagyományt megőrizze - hangsúlyozta beszédében Őri László. - A település az üvegművészek nemzetközi találkozóhelye is egyben, ami tovább építi azt az erős közösséget, amit az óbányaiak alkottak - fontos találkozási pont Óbánya, és mi, baranyaiak büszkék vagyunk rá - zárta ünnepi gondolatait az elnök.