Februárban írtunk arról, hogy a Színház tér két szökőkútján található, Rétfalvi Sándor által készített bronz alakok egyike magát az alkotót, másik pedig a Bretus Máriát ábrázolja, aki az 1960-as évektől egészen az 1980-as évek közepéig volt a Pécsi Balett neves és köztiszteletben álló balerinája. 2014-ben, Budapesten hunyt el, férje, Hetényi János ma is a fővárosban él.

Bretus Mária és Hetényi János a színpadon is gyakran táncolt együtt, most az egykori balettművész ellátogatott a feleségéről mintázott pécsi szoborhoz

Fotó: Pécsi Balett / Mohay Réka



A Színház tér szobrainak modelljeiről egyedül Romváry Ferenc „Pécs köztéri szobrai” című kötetében találtunk információt. A kutatás során felvettük a kapcsolatot Hetényi Jánossal, a néhai Bretus Mária férjével, aki maga is a Pécsi Balett táncosa volt. Ekkor még csak érdeklődtünk tőle, mit tud a rejtélyes szoborról, amelyet a művészettörténész könyve szerint egykori feleségéről mintázott Rétfalvi.

Hetényi János ekkor elmondta, Bretus Mária nem állt modellt a szoborhoz, de nem tartotta kizártnak, hogy megihlette volna a szobrászt a Pécsi Balett egykori prímabalerinája. Azt is hozzátette, az 1992-ben átadott szobrok elkészültekor már nem is laktak a városban, ugyanis az 1980-as években Budapestre költöztek.

Ezt követően elértük Dévényi Sándort, a Színház tér tervezőjét, aki megerősítette, hogy Bretus Máriáról mintázta a szobrot az alkotó, minden bizonnyal fénykép és emlékezet alapján, így is tisztelegve a városban igen népszerű, ragyogó tehetségű táncosnő előtt.

Miután megjelent cikkünk, ismét beszéltünk Hetényi Jánossal, aki nagy örömmel fogadta a felfedezést: a Bama.hu felületén megjelent írásból tudta meg ugyanis, hogy valóban egykori feleségét ábrázolja a Színház tér egyik szobra.

A közölt fényképeket szemügyre véve egyértelműen ráismert Bretus Máriára, cikkünket közösségi oldalán is megosztotta.

Hetényi János ezt követően a nyár folyamán Pécsre is ellátogatott, hogy teljes valójában csodálja meg a szobrot, amiről több fényképet is készített a napsütötte Színház téren.

Egészen megható és felemelő tapasztalat volt, hogy elkísérhettük ezen az úton, s le is fényképezhettük őt a teátrum előtt könnyed mozdulattal támaszkodó szoborral, amelyet szeretett feleségéről mintázott az alkotó.