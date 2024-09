PROGRAMAJÁNLÓ 2024. szeptember 30. – október 7.

Idősek Világnapja – ünnepi műsor

szeptember 30., október 1. 11.00 és 14.00

Kodály Központ

Fellépnek: a Pannon Filharmonikusok művészei, a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei, a Pécsi Nemzeti Színház művészei és Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara.

Az ünnepség ingyenes, de a részvétel jegyhez kötött! https://www.kodalykozpont.hu/programok/idosek-vilagnapja-2024

Akvarellfestő workshop; október 5., 26. 10.00

Zsolnay Negyed – Kerámia terem

Neked szól ez a foglalkozás akkor is, ha már volt dolgod akvarellel és akkor is, ha teljesen kezdő festő vagy, de szeretnél valami újdonságot kipróbálni! Fesd tele színekkel a szürke őszi napokat – mi mindent biztosítunk hozzá! Jöhetsz egyénileg, barátnőkkel, vagy akár a 12 évesnél idősebb gyermekeddel is!

Inspirálódj a Zsolnay Kulturális Negyed színes, mesebeli épületei és szobrai között, majd fessük le együtt őket! https://www.zsolnaynegyed.hu/programok/akvarellfesto-workshop

A Kiflihajó zenekar koncertje; október 5. 16.00

Zsolnay Negyed – E78

Két egykori Alma együttes tag, Dávid és Zoli által alapított Kiflihajó zenekar lép a Zsolnay Negyed színpadára! A fedélzetre várnak minden gyerkőcöt október 5-én! A Kiflihajó játékos, interaktív zenés műsorát a karakteres énekhang és a gyerekbarát furulyaszólamok jellemzik. https://www.e78.hu/programok/a-kiflihajo-zenekar-koncertje



IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN PROGRAMFELELŐS

szeptember 14. –december 31. Kós Lajos 100 – kiállítás Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Bábmúzeum Kiefer Judit 72 210-301

szeptember 26. – október 31. ehető legjobb – Horváth Tibor (adseries) képzőművész kiállítása Művészetek és Irodalom Háza – Martyn Ferenc Galéria Kovács Eszter 30 812 0836

szeptember 30., október 1. 11.00 és 14.00

Idősek Világnapja – ünnepi műsor Kodály Központ Szamosi Gyöngyvér 30 701 9521

október 1., 8., 15., 22., 29. 17.00–20.00

Képzőművészeti szabadiskola Zsolnay Negyed – E78 – Panorámaterem Kacsányi Éva 30 701 9519

október 2., 9., 16., 24., 30. 18.00–21.00

Tangó Est – Milonga Zsolnay Negyed – Herkules Műhely Bödőcs-Balogh Ágnes 20 401 1877