A II. Nyitott Mesterporták rendezvényen idén is lehetőség lesz személyesen találkozni Romonya és a környék mestereivel, hogy bemutassák az általuk készített kézműves alkotásokat, és a látogatók bepillantást nyerhessenek az egyes mesterségek rejtelmeibe. A Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kaptár Egyesület szervezésében szeptember 14-én 10 órától 16 óráig várják a látogatókat. A bemutatott tevékenységek és hagyományőrző foglalkozások között szerepel többek között: fafaragás, üvegművészet, festészet, fazekasság, mézeskalács díszítés, textilművészet, méhészet és növénytermesztés, levendulatermesztés és feldolgozás és gyapjú feldolgozás is.

A látogatók előtt megnyílnak a mesterporták

Fotó: Ábel Edit

A nap végén, 17 órakor pedig a művelődési házban tartják a záróeseményt, ahol egy közös beszélgetésen a résztvevők mélyebben is megismerhetik a művészeket és az általuk képviselt mesterségeket. Gasztronómiai élmény-kóstolóval is készülnek, majd 17.30-tól helyi művészek adnak műsort. Ifj. Keresztes Levente tekerőlanton, Keresztes Botond és Csertán Veronika hegedűn, ifj. Ulrich Gyula harmonikán játszik és a Romonyai Rozmaring Néptánc Egyesület táncosai is bemutatkoznak.

A résztvevő porták térkép alapján is elérhetőek a nemzetiségi önkormányzat közösségi oldalán és kihelyezett zászlók is segítik tájékozódást.