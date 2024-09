Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi – Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Egy cica 10 élete (14.00), Fák jú, Chantal (15.45), Gladiátor ( 18.00), It Ends With Us – Velünk véget ér ( 20.40).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.15), Agymanók 2. (10.50, 14.55, 17.30), A holló (17.10, 19.30, 22.30), Alien: Romulus (10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 22.30), Amitől félsz (14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Deadpool & Rozsomák (11.20, 12.30, 14.00, 15.10, 17.45, 19.10, 20.20, 21.45), Egy cica 10 élete (10.30, 13.00, 15.40), Fák Jú, Chantal (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 21.50), Garfield (11.00, 13.10), Gru 4. (10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (12.00, 14.40, 17.20, 18.50, 20.00, 21.30), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (11.30), Longlegs – A rém (21.50), Mindörökké nyár (17.00), Pandakaland (10.15, 12.30, 15.15), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.00), Szerencsés nyertesek (13.30), Vészjelzés (16.40, 19.40, 22.30).