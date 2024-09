Az Asterix 1981 őszén alakult, de az együttes létezését a tagok 1982 februárjától számítják, akkor kapták ugyanis az első gázsijukat – egy szajki bálban játszottak.

Aztán hamarosan nagyon beindult a szekér, Baranyában szinte minden településen játszottak a nyolcvanas-kilencvenes években. Volt olyan esztendő, amikor 120-160 fellépésük is volt, az ezredfordulót követően pedig már az ország minden részébe, sőt, a határokon túlra is eljutottak kísérő- vagy koncertzenekarként.

Felkapták őket különböző rendezvény- és konferenciaszervező cégek, több magyar sztárelőadóval is dolgoztak, például Csepregi Évával, Komár Lászlóval és másokkal. Rengeteg számot tudnak, saját dalaik is vannak. Léteznek különböző zenei stílusú műsorblokkjaik, így mindig tudnak idomulni a közönség igényeihez.

Németországban például a rock-blokkuk arat, a Queen vagy a Scorpions számaival hatalmas sikereket értek el. Mindannyian képzett muzsikusok, szinte bármit képesek feldolgozni.

Az együttes számára tavaly mérföldkövet jelentett Mohácson, az egykori kertmozi szabadtéri színpadán adott Omega emlékkoncertet. (Pontosabban kettőt, mert olyan gyorsan elkeltek a jegyek, hogy ráadás-előadást is tartottak.)

S hogy miért éppen az Omega?

– 1997-ben, az akkor éppen inaktív Omega együttes 35 éves születésnapján több, mint kétórás Omega-koncertet adtunk ugyanott, a kertmoziban – idézte fel az előzményeket Wenczel Zoltán, a zenekar vezetője.

Az ötletet fiatal rajongók adták, s végül a közismert mohácsi fogorvos, dr. Lucius Gábor közreműködésével valósult meg. Az Omegából Benkő László, Mihály Tamás és Kóbor János is eljött, ők sajnos már csak az Égben lebegők csarnokából figyelhetik majd a mostani koncertet.

A fellépés után a Halászcsárdában Nagy Tibi bácsi látott vendégül minket, jót beszélgettünk az omegásokkal. Aztán néhányszor még összefutottunk különféle fesztiválokon, üdvözöltük egymást, de ennyi volt a kapcsolat. Sokkal később tudtuk meg, hogy az együttest a mohácsi látogatás inspirálta arra, hogy folytassák a zenélést, sőt, az Egy életre szól című slágerük is a koncert hatására született meg.

– És honnan jött az újabb koncertek ötlete?

– Ültem Lucius Gábor fogorvosi székében, aki ezekről a régi dolgokról anekdotázott, és felvetette, adjunk ismét Omega koncertet a régi helyszínen. Nekem nagyon tetszett a gondolat, s a zenésztársaim is azonnal igent mondtak. Az eredeti, ős Asterix-felállásban muzsikálunk Pécsett is. A 97-es koncert anyaga lesz a váz. Az Omega szinte minden korszakából játszunk majd dalokat.