Szeptember 9-éna Pécsi Horvát Színházban a 2024/2025-ös évad programjáról, terveiről, a közelgő előadásokról beszélt Vidákovics Szláven, a teátrum igazgatója. Mint mondta, a Pécsi Nemzeti Színházzal való együttműködés során több magyar nyelvű előadást is láthatott itt a közönség. A Pécsi Horvát Színház programjai között tehát megtalálhatóak más nemzetiségű előadások is és magyar darabok mellett, de a fő szempont és a fő irányvonal továbbra is a horvát nyelvű előadások lesznek.

– Pécs nagyon sokszínű és sok nemzetiségű város, ám sokan nem tudják, hogy itt található Magyarország egyetlen horvát professzionális nemzetiségi színháza. Ezen kívül Bosznia-Hercegovinát leszámítva a világon is egyedülálló ez a színház, hiszen sehol máshol nincsen professzionálisan horvát nyelven játszó színház, csak Magyarországon és azon belül is Pécsett

– kezdte el az igazgató az intézmény bemutatásával.

Vidákovics Szláven beszámolt arról, hogy nagyon szeretné, ha a horvát előadásokat feliratozhatnák, és így azok is elmehetnének a színházba, akik mondjuk megnéznének egy horvát előadást, de nem értik a nyelvet.

Az idei szezonban egy rendhagyó előadással fognak kezdeni, Sokcsevits Dénes professzor Horvát és magyar költők a négyzeten című művét adják el, ami magyar és horvát költőket (a horvátokat magyar nyelven, a magyarokat pedig horvát nyelven) mutat be. Ez a kétnyelvű előadás október közepén lesz látható. Ezután Horvátország talán egyik legismertebb vígjátékát, Ivan Kusannak a Galóczáját mutatják be december elején.

– A Horvát Színháznak nagyon fontos az, hogy egyben identitást és neveléstudatot is adjon a horvátságnak Magyarországon és a kultúráját ápolja. Nagyon fontos számunkra, hogy a legkisebbek is részesülhessenek ebben, ezért Viroviticai Színházzal (verőcei) koprodukcióban egy gyerekdarabot is bemutatunk Emlékezz rám címmel

– ismertette Vidákovics Szláven.

Egy magyar klasszikust, Örkény Istvántól a Tótékat is műsorra tűzik, melyet horvát nyelven mutatnak majd be. Ami különlegesség lesz, mivel ezt a darabot horvát nyelven még sehol sem adták elő. A darabbal a színház célja, hogy a magyar kultúrát a horvátok körében is tudják népszerűsíteni, hiszen a színház mindig is egy kulturális híd szerepet töltött be a két ország között.