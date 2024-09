A Pécsi Képregényszüret programkínálata változatos. Előadások, kerekasztal-beszélgetések várják a médium iránt érdeklődőket, de lehetőség lesz szerep- és társasjátékok kipróbálására, valamint különleges vendégekkel, dedikálásokkal, exkluzív bemutatókkal is készülnek a szervezők.

Szerep- és társasjátékokkal, előadásokkal, képregényekkel várják az érdeklődőket a III. Pécsi Képregényszüretre

Fotó: Löffler Péter

– Mire számítsanak idén a látogatók?

– Idén több fronton megerősítjük a rendezvény gyökereit, illetve hozunk új elemeket is. Az eseményt egyébként a Pécsi Egyetemi Könyvtárral való szoros együttműködésben hozzuk tető alá. Már az első rendezvényünkön 2022-ben is lehetett társasjátékozni, de ezt idén egészen új szintre emeljük. Steiner Kittivel tavasszal megalapítottuk a CsavarGo Képzelet - Pécsi Képregény és Társasjátékos klubot. Ennek keretein belül rendszeresen szervezünk játék tanításokat, illetve különböző tematikájú játékesteket, most ősztől pedig megerősítjük a képregény klub irányvonalunkat is. Itt lehetőség nyílik elmerülni a képregények izgalmas és lebilincselő világában, akár még csak félve ismerkedik a médiummal a kedves olvasó vagy egészen elkötelezett rajongója. Ezeken a találkozókon igyekszünk minél változatosabb programokkal készülni egész évben. A klub a Képregényszüretre is kitelepül, és társasjátékokkal várja az érdeklődőket. Mindemellett a képregényes fronton több workshopot is tervezünk az eseményre. Az egyiket egy kiváló rajzoló, Berta Dániel fogja tartani. Nála a karakter design alapjait és annak legfontosabb elemeit lehet majd megismerni. Az MKSZ támogatásával érkezik a pécsi gyökerekkel rendelkező Csordás Dániel is a rendezvényre, akinek munkásságával egy beszélgetés keretein belül lehet találkozni, majd pedig Dani várja az érdeklődőket a workshopján. Ezen kívül az egyik legismertebb hazai alkotó, Brazil is bejelentkezik online egy Draw&Talk stílusú alkotói panelre.

– Milyen társasjátékokat lehet majd kipróbálni?

– A CsavarGo Képzelet vette gondozásába az idei társasjátékos felhozatalunkat, melynek keretein belül több kiváló játékmester is csatlakozik majd hozzánk. Steiner Kitti vezetésével olyan családi és családi+ játékokat lehet megismerni, amik az elmúlt években jelentek meg, vagy éppen mostanában lettek díjnyertesek. Így egészen biztosan játszani lehet az idei Mensa-díjasokkal, asztalra kerülnek a Farkasok, vagy a német Év játéka díját, az idei Spiel deh Jahres-en is bezsebelő A légi társasággal. Ha pedig befut, akkor Pécsen nálunk fog bemutatkozni a Hősök, kívül tágasabb! is. Ezeken kívül számos frissebb megjelenésű játékot lesz lehetőség kipróbálni. Itt azonban nem áll meg a történet. A CsavarGo Képzelet jóvoltából több játékfejlesztőt is sikerült Pécsre hívnunk, akiknek játékaik különböző fázisokban vannak. Ezek mindegyikét lehet tesztelni egésznap a rendezvényen. Ki lehet próbálni a megjelenés küszöbén álló Mumusokat vagy a még fejlesztési szakaszban lévő Silent Drink-et, a Lampiris-t, a Van sütnivalód?-ot, valamint a kampány előtt álló Oghmu-t is. Aki pedig többet szeretne tudni ezekről a játékokról, azoknak bátran ajánlom a CsavarGo podcastet, hiszen a legtöbbről már meséltünk a műsorban.