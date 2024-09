Szenvedélyes kalandjátékot mutattak be a tánc nyelvén a Pécsi Nemzeti Színház színpadán szeptember 14-én: „A három testőr – avagy a királyné nyakéke” debütált a Pécsi Balett előadásában, ezzel hivatalosan is elindult a 2024/2025-ös évad. A produkció nem mentes a látványos megoldásoktól, a táncművészek új oldalát ismerhetjük meg, ugyanis kardot ragadnak és pergő vívó jeleneteket mutatnak be a közönségnek. Az előadást legközelebb október 1-jén, 2-án és 12-én láthatja a publikum.

A Pécsi Nemzeti Színház évada a Pécsi Balett produkciójával, A három testőr – avagy a királyné nyakéke című előadással vette kezdetét

Fotó: RAJNAIRICHARD.EU / Forrás: Pécsi Balett/Rajnai Richárd

Sokak visszajelzése alapján annyira izgalmasra sikerült az egész előadás, hogy egy pillanatra sem lehetett hátradőlni a székben. Ez azt jelenti, hogy sikerült fenntartani a figyelmet, aminek igazán örülünk. Egymást követik a fordulatok, a klasszikus balett bravúros mozdulatai a vívás közben is visszaköszönnek. Úgy vélem, a produkció képes eloszlatni azt a tévhitet, miszerint a balett csupán rétegműfaj lenne

– fogalmazott Uhrik Teodóra, a Pécsi Balett ügyvezetője.

Szeptember 21-én kerül sor a Pécsi Nemzeti Színház társulatának elő prózai bemutatójára: a „Vízkereszt, vagy amit forgattok” című kortárs, shakespeare-i ihletésű darabot Nagy Péter István rendezi. A fiatal alkotó számos előadás vitt már színre a fővárosi Radnóti Színházban, illetve a Stúdió „K” Színházban is dolgozik, most a pécsi teátrum nagyszínpadán kap lehetőséget a bemutatkozásra. A főszerepben vendégként Bukovszky Orsolyát, a Színház- és Filmművészeti egyetem végzős hallgatóját láthatja a nagyérdemű.

Ezt követően sincs megállás, ugyanis szeptember 22-én újabb premier következik: az „Emil és a detektívek” című zenés, ifjúsági előadást Tóth András Ernő rendezi. A címszerepet Kecskés Alexisz játssza, de megjelenik a darabban maga Kästner, az író is, akit Széll Horváth Lajos formál meg. Széll Horváth ezúttal a színpadi mozgásért is felel, a videós munkákban pedig a PTE Művészeti Kar Intermédia művész szakos hallgatói működnek közre.

A Trianon-táncjáték is kitörő sikert aratott a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínpadán

Szeptember 12-16. között zajlott a 18. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó is, amelynek szintén a Pécsi Nemzeti Színház adott otthont. A sokrétű produkciók között helyett kapott a PB2 Company „Trianon – egy magyar táncelégia” című előadása is, amely érzelemgazdagon, rendkívüli kifejező erővel dolgozta fel a trianoni események következményeit egy családtörténeten keresztül.

Az előadás rendkívüli sikert aratott. Az, ahogyan a táncmozdulatok segítségével fejeztük ki az érzelmeket a színpadon – a visszajelzések szerint is –, valóban lenyűgöző élményt jelentett a nézőknek, táncosoknak egyaránt. Úgy érzem, hogy a közönség mélyen kapcsolódott hozzánk és a történelmi események által ihletett történethez

– nyilatkozott José Blasco Pastor, az előadás egyik szereplője, a Pécsi Balett spanyol táncművésze a teltházas produkcióról.