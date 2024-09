Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Kék pelikan (17.00), Mindenütt férfi (18.00), Jeanne Dielman… (18.30), Panelkapcsolat (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Beetlejuice Beetlejuice (16.15, 18.15, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (21.30), A hókirálynő és a hercegnő (13.00, 15.30, 17.15), A holló (19.45, 22.00), Agymanók 2. (13.20, 15.10, 18.00), Alien: Romulus (15.00, 17.30, 20.00), Amitől félsz (17.45, 20.00, 22.15), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.45, 22.10), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30), Deadpool & Rozsomák (13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00, 20.15, 21.40), Egy cica 10 élete (16.00), Fák Jú, Chantal (14.10, 17.15, 19.00), Garfield (15.30), Gru 4. (14.30, 16.30, 18.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.20, 16.50, 19.30), Longlegs – A rém (21.50), Mindörökké nyár (13.30), Vészjelzés (20.30, 22.30).

Színház

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Meseautó – A MIAMI Színház Társulat előadásában. Szereplők: Fehérváry Fruzsina, Szűts Tamás, Garai Bernadett, Szalóki Izabella, Ibrahim Imre, Burus Henrietta, Varga Norbert, Lukács Kálmán (19.00).

Turmix

Budai Vám (Tesco parkoló): Vízi Cirkusz. 18.000 liter víz a porondon (18.00).

Mecsextrém Park (Árpádtető u. 1.): Próbáltad már sötétben…?! Felejthetetlen éjszakai bobozás. A megvilágítással az erdei sötétség mellett misztikus hangulat társul a csúszás élményéhez (19.00).

Pécs: Zeneszüret Fesztivál 2024. Programokból: Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Filharmónia Magyarország: Puccini: Tosca. Magyar Állami Operaház Zenekara és a Magyar Állami Operaház Énekkara, fellép José Cura – Mario Cavaradossi szerepében (18.00), Színház tér: Barátok – Ellenségek – Szerelmek (16.00), Széchenyi tér: Bestof Filharmónia Stream koncertek (20.15), Jókai tér: 50 perc alatt a Föld körül (16.00), Opera tér (17.00), Harkányi Gyógy- és Strandfürdő: Crossover éjszakai fürdő – operaslágerek újraértelmezve (20.00).

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Idegenvezetés a Pintér-kert Arborétumban. A résztvevők szakvezető kalauzolásával betekintést nyerhetnek a közel száz éves múltra visszatekintő gyűjteményes kertben megtalálható különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába (10.00).