Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Bolero (17.30), Zenit (18.30), Friss hús 2024 – A nyertesek (20.00), A tea illata (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Beetlejuice Beetlejuice (16.00), Star Wars I. rész – Baljós árnyak (18.30), Szádra ne vedd (20.50).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (21.30), A hókirálynő és a hercegnő (13.00, 15.20), A holló (17.45, 21.30), Agymanók 2. (15.00, 17.30), Alien: Romulus (15.00, 17.30, 20.00, 22.30), Amitől félsz (13.00, 16.30, 20.30, 22.20), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.30), Balhé a riviérán (15.30, 19.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.15, 19.50, 22.30), Egy cica 10 élete (14.30, 17.00), Fák Jú, Chantal (13.00, 17.00, 19.00), Garfield (14.45), Gru 4. (13.30, 15.45, 18.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.10, 17.00, 19.40), Longlegs – A rém (21.50), Szádra ne vedd (13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.15), Vészjelzés (20.00, 22.15).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): XVIII. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. M Studio: [email protected] című kortárs táncelőadás. Az M Studio és a Fren_Ák Társulat közös produkciója (20.00).

Koncert

Káptalan Kert (Káptalan u. 4.): Beton.Hofi koncert. Kapunyitás (19.00).

Turmix

Tudásközpont: PécsLIT 2024. Programokból: Bertók pódium – Vérehulló fecskefű – kötetbemutató Kállay Eszterrel (16.00), Omlás – kötetbemutató Áfra Jánossal (17.00), A Júdás-terv – kötetbemutató Horváth Viktorral (18.00), Neandervölgyiek – kötetbemutató Darvasi Lászlóval (18.30), „Rejt engem is vándor magasság” – Kovács András Ferenc-emlékest (19.30).

Palkonya: Szüreti Nyitott Pincék 2024. Programokból: Deep house session Szamy Octile – a pincesoron is csak vinyl-ről (16.00), Birtok Dj. Crew: Zinho Milkyman Kele Octile Nice BRG Oprau Szamy Heller – retro mentes övezet! (16.00), Qolleqtív – Dj sets: Etta Kitto (18.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (m21 Galéria): Street Up – Nemzetközi urban art kiállítás. Május végétől az m21 Galéria a street art művészeké. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 22-ig, kedd-vasárnapig 11.00-18.00 óráig.