Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Párizsi pillanatok (17.00), Reggeli a hegyen (18.00), A kegyelem fajtái (19.00), Fekete pont (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Fák jú, Chantal (16.00), Star Wars II. rész – A klónok támadása (18.30), Szádra ne vedd (21.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.45), A holló (19.50), A kegyelem fajtái (15.15, 19.30), Agymanók 2. (14.10, 16.00), Alien: Romulus (15.00, 20.00, 22.30), Amitől félsz (22.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (22.10), Balhé a riviérán (14.00, 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.20, 20.15, 22.00), Egércsapda (18.15, 20.30, 22.30), Egy cica 10 élete (16.15), Fák Jú, Chantal (17.45), Fekete pont (18.00), Gru 4. (13.00, 15.00, 17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.30, 17.15, 20.00), Longlegs – A rém (22.30), Lottóőrültek (13.00, 17.30, 20.30), Monte Cristo grófja (19.00), Szádra ne vedd (13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30), Vészjelzés (15.40, 22.15).

Koncert

Pécs (Káptalan Kert): Kowalsky meg a Vega koncert (kapunyitás: 19.00, koncertkezdés: 20.00).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): Gingalló. Mondókázó foglalkozás 0-3 éves gyerekeknek és szüleiknek (10.00).

Pécs (Széchenyi tér): Pécsi Napok 2024. Programokból: Városháza Torony kiállítás (14.00), Pannon Filharmonikus Zenekar (17.00), Frank Adél divatshow (19.00), Vizin táncház a Sétatéren (19.00), Honeybeast koncert (21.30).

Pécsi Pagony (Széchenyi tér 2.): Pécsi Pagony 7. szülinap. 7 éves lett a Pécsi Pagony Gyerekkönyv- és játékbolt. Programok: Mese TérKép csapatával alkothatunk valami szülinaposat (16.00), András bácsi muzsikál (17.00).

Pécs (Diána téri Piac): Nyitott Piacok Napja. Programokból: kóstoló programok, kibervédelmi tanácsadás, kincskereső játé, „Legszebb stand, üzlet” eredményhirdetés (9.00).

Pécs (Vásárcsarnok): Nyitott Piacok Napja. Programokból: csarnok túra, kóstoló programok, „Körforgásos gazdálkodás” című kiállítás, kibervédelmi tanácsadás, flashmob, gyerekprogram: virág ültetés a vásárcsarnok előtt, „Legszebb stand, üzlet”fotópályázat eredményhirdetés (9.00).