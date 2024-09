Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Megalopolisz (17.30), Armand (18.00), Fiúk (20.00), Élőhalottak! (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Vakarcs (14.30), Fekete pont (16.20), Star Wars III. rész – A Sith-ek bosszúja (18.30), Ne oldozz el! (21.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A kegyelem fajtái (19.30), Agymanók 2. (13.30, 16.30), Alien: Romulus (20.30, 22.30), Balhé a Riviérán (18.15), Beetlejuice Beetlejuice (13.45, 16.00, 18.15), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.20, 20.00), Egércsapda (22.15), Egy cica 10 élete (13.00, 15.30, 17.45), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (13.45, 17.00, 19.45), Gru 4. (13.45, 17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.20, 19.45), Lepattanó (14.15, 17.45, 20.00), Longlegs – A rém (22.30), Lottóőrültek (16.15), Megalopolisz (20.15), Monte Cristo grófja (13.30, 19.00), Ne oldozz el (15.50, 18.00, 20.15, 22.30), Szádra ne vedd (17.30, 20.30, 22.10), Vakarcs (13.15, 15.45, 18.30), Vészjelzés (22.20).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Nóra (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Nyolc nő. Vári Éva és Uhrik Teodóra Pécs Kossuth-díjas Díszpolgárai újra egy színpadon (19.00).

Turmix

Pécs (Pécsi Tudományegyetem): Kutatók Éjszakája. Programokból: Műszaki és Informatikai Kar: 3D nyomtatás a mindennapokban (17.00), Egészségtudományi Kar: A 21. század etikája – mesterségem az intelligencia (20.00), Orvostudományi Kar: A genetika ezer arca (15.00), A csontritkulásról röviden (16.00), Természettudományi Kar: A dinoszauruszok hajnala és alkonya – egy sikertörténet első és utolsó felvonása (19.00), Alkalmazkodási lehetőségünk az éghajlatváltozáshoz (19.00), Az éjjel soha nem érhet véget – látványos kémiai kísérletek nélkül (19.00), Gyógyszertudományi Kar: A gyógynövények a GYTK kertjében (17.00), Klinikai Központ: Baleseti sebészet a kulisszák mögött (18.00).

Pécs (Pécsi múzeumok, kiállítóhelyek): Turistáskodj Pécsett a Turizmus Világnapján. A Turizmus Világnapja alkalmából kedvezményesen látogathatók a Zsolnay Kulturális Negyed kiállításai és a pécsi világörökségi helyszínek (10.00).