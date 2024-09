Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Reggeli a hegyen (17.00), Zenit (18.30), Örökké (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Beetlejuice Beetlejuice (16.00), Szádra ne vedd (18.00, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.00, 15.20), A holló (17.45), Agymanók 2. (15.00, 17.30), Alien: Romulus (15.00, 17.30, 20.00), Amitől félsz (13.00, 16.30, 20.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.30), Balhé a riviérán (15.30, 19.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.15, 19.50), Egy cica 10 élete (14.30, 17.00), Fák Jú, Chantal (13.00, 17.00, 19.00), Garfield (14.45), Gru 4. (13.30, 15.45, 18.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.10, 17.00, 19.40), Szádra ne vedd (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Vészjelzés (20.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Budapest Klezmer Band koncert. Sztárvendég: Jordán Adél. A tradicionális zsidó zenét játszó zenekar egyedi hangulatú koncerttel köszönti a vendégeket (19.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): XVIII. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Szegedi Kortárs Balett: Fekete hattyú (19.00).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Kós Lajos 100” – a Bóbita Bábszínház és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet közös kiállítása. A kiállítás 2024. december 31-ig látogatható. Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Peace – Maker” – Makrai Adél festőművész kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 16-ig (9.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Tájak-Korok-Múzeumok Klub. A Kulturális utazások szellemi hordaléka címmel Tillai Gábor történész előadása, valamint életmű beszélgetés a TKM Klub 35 évéről (17.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): Emlékezzünk Csorba Győzőre. Jöjjenek és hozzák el, mondják el emlékeiket, küldjék el fotójukat (17.00).