Adott a huszonéves Elias, aki beleszeret egy feltörekvő énekesnőbe, Anitába. A klímakutatóként dolgozó fiú azonban képtelen elköteleződni élete szerelme mellett, inkább a karriert választja. Másfél évtizeddel később Elias egyike lesz azon kutatóknak, akik az óceán fenekén lévő rejtélyes rés bezárására tesznek kísérletet, amely veszélyeztetni a Földet. A férfi ebben az időszakban találkozik újra Anitával, és felszínre törnek elfojtott érzései. Elias sorsdöntő expedícióra indul, így talán ez az utolsó esélye, hogy visszaszerezz egykori szerelmét.

A film rendezője Ulaa Salim, akinek ez a második nagyjátékfilmje. Első mozikba készült alkotását, a Sons of Denmarkot több díjra is jelölték nemzetközi és dán filmfesztiválokon is.