A 2023-as nagy sikernek örvendő első felvonás után nem volt meglepő, hogy másodjára is megrendezik a Star Wars univerzumnak teret adó rendezvényt Pécsen.

Másodszor is Star Wars Nap Pécsen

Fotó: Laufer László

A Zsolnay Negyed területén a nap folyamán kétszer – 10:30; 14:30 – vonulnak fel a Csillagok háborúja karakterei, akik szívesen pózolnak egy-két közös fotó erejéig. Az esemény előadásoknak és beszélgetéseknek is otthont ad. Csuka Gábor, az 501-es Légió tagja, a Star Wars érdekességeiről fog mesélni, majd beszámolót hallhatnak az érdeklődők az űriparról, valamint a Vader: egy rajongói film készítőivel történő beszélgetésen is részt vehetnek. Érkezik még mellettük a rendezvényre Fazekas Attila képregényrajzoló, valamint Molnár Ilona, Ahsoka Tano magyar szinkronhangja és Star Wars szinkrontársai is.