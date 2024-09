Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Fák jú, Chantal (15.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (18.00), Alien: Romulus (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.15), Agymanók 2. (14.55, 17.30), A holló (17.10, 19.30), Alien: Romulus (13.00, 15.30, 18.00, 20.30), Amitől félsz (14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Deadpool & Rozsomák (14.00, 15.10, 17.45, 19.10, 20.20), Egy cica 10 élete (13.00, 15.40), Fák Jú, Chantal ( 15.00, 17.30, 20.00), Garfield (13.10), Gru 4. (14.00, 16.00, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.40, 17.20, 18.50, 20.00), Mindörökké nyár (17.00), Pandakaland (15.15), Szerencsés nyertesek (13.30), Vészjelzés (16.40, 19.40).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Üres Vászon 3. Csoport zárókiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 17-ig (9.00), Bridzs klub. Haladó bridzs klub nyugdíjasoknak (9.00), Szuvita Szívei KözösÉg Daltanuló Dobkör. A zene, a dal, a dob együtt (17.15).

Komlóverzum Látogatóközpont (Komló, Városház tér 1.): 3 izgalmas kiállítás várja a látogatókat. Őslények Baranyában. A Dél-Dunántúl első állandó őstörténeti kiállítása a Mecsek és a Villányi-hegység legfontosabb őslénytani felfedezéseit tárja a látogatók elé. Bányászattörténeti bemutatóhely. A digitális tartalmak a bővebb ismeretszerzést szolgálják, az interaktív elemek a gyerekek számára teszik kézzel foghatóvá a hajdani bányászok sokszor nehéz és veszélyes munkáját. A jégkorszak világa. A kiállítás központi eleme az életnagyságú gyapjas mamutot és a rá vadászó ősembereket bemutató dioráma. Nyitvatartás: kedd-péntek: 9.00-16.00 óráig, szombat: 8.00-12.00 óráig.

JPM Természettudományi Múzeum (Szabadság u. 2.): Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás. Rónaki László barlangkutató hagyatéka 2021-ben került a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztály gyűjteményébe. Ez az anyag kínálta az alapot a kiállításhoz, valamint a barlangok természetvédelmi jelentősége. A kiállítás 2024. november 16-ig látogatható, keddtől-szombatig 10.00-16.00 óráig.