Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): A tea illata (17.00), Örökké (17.00), A gonosz nem létezik (19.00), Jung Kook: ! Am Still (18.00), Szádra ne vedd (20.15).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Beetlejuice Beetlejuice (16.00), Szádra ne vedd (18.00, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.00, 15.20), A holló (17.45), Agymanók 2. (15.00, 17.30), Alien: Romulus (15.00, 17.30, 20.00), Amitől félsz (13.00, 16.20, 20.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.30), Balhé a riviérán (15.30, 19.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.15, 19.50), Egy cica 10 élete (14.30, 17.00), Fák Jú, Chantal (13.00, 17.00, 19.00), Garfield (14.45), Gru 4. (13.30, 15.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.10, 17.00, 19.40), Jung Kook: I Am Still (18.00), Szádra ne vedd (13.30, 15.45, 18.15, 20.15), Vészjelzés (20.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Kincsem – Cinema & Symphony. Filmvetítés élő szimfonikus zenével. Hrutka Róbert zeneszerző által komponált zenéket élőben játssza a Duna Szimfonikus Zenekar (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pongrácz Éva Zsuzsanna művésztanár: „Elfeledett történetek gyermekeimnek és tanítványaimnak” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. október 14-ig. Megnyitó ma (16.30).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Sopianae Slam Poetry Klub. Téma: Megfelel (19.00).

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Gyógyító növények a kertben. Szakvezető segítségével olyan gyógynövényeket figyelhetünk meg a sétán, mint a kislevelű hárs, a párfányfenyő, orvosi zsálya (10.00).

PKK Apáczai Közösségi Ház (Tolsztoj u. 10.): KertÉsz Közösség. Kertvárosban élő nyugdíjasok civil közössége (17.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Szivárvány Fotóklub: „Nyári emlékek” című kiállítás. A kiállítás szeptember 25-ig tekinthető meg (10.00).

PKK Uránvárosi Művelődési Ház (Radnóti M. u. 8.): Senior Örömtánc Varjas Zsuzsával (16.30).