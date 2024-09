Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Fekete pont (17.00), A tea illata (18.00), A kegyelem fajtái (19.00), Kék pelikan (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Fák jú, Chantal (16.00), Beetlejuice Beetlejuice (18.15), Szádra ne vedd (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.45), A holló (19.50), A kegyelem fajtái (15.15, 19.30), Agymanók 2. (14.10, 16.00), Alien: Romulus (15.00, 20.00), Balhé a Riviérán (14.00, 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.20, 20.15), Egércsapda (18.15, 20.30), Egy cica 10 élete (16.15), Fák Jú, Chantal (17.45), Fekete pont (18.00), Gru 4. (13.00, 15.00, 17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.30, 17.15, 20.00), Lottóőrültek (13.00, 17.30, 20.30), Monte Cristo grófja (19.00), Szádra ne vedd (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Vészjelzés (15.40).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., N. Szabó Sándor terem): A mi utcánk (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Magyar-Finn Társaság. „Modellek, múzsák, művésznők” című előadás. Előadó: Koppányi Miklós előadása (17.30).

Komlóverzum Látogatóközpont (Komló, Városház tér 1.): 3 izgalmas kiállítás várja a látogatókat. Őslények Baranyában. A Dél-Dunántúl első állandó őstörténeti kiállítása a Mecsek és a Villányi-hegység legfontosabb őslénytani felfedezéseit tárja a látogatók elé. Bányászattörténeti bemutatóhely. A digitális tartalmak a bővebb ismeretszerzést szolgálják, az interaktív elemek a gyerekek számára teszik kézzel foghatóvá a hajdani bányászok sokszor nehéz és veszélyes munkáját. A jégkorszak világa. A kiállítás központi eleme az életnagyságú gyapjas mamutot és a rá vadászó ősembereket bemutató dioráma. Nyitvatartás: kedd-péntek: 9.00-16.00 óráig, szombat: 8.00-12.00 óráig.

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Egy kis esti fizika. Vasárus Gábor László előadása: Összeesküvés-elméletek címmel (19.00).

PKK Uránvárosi Művelődési Ház (Radnóti M. u. 8.): Szivárvány Fotóklub. A klub hobbi fotósok egymást segítő közössége. A klubhoz folyamatosan lehet csatlakozni (17.00).