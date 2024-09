Zsolnay Kulturális Negyed: Pécs The Force Be With You – Második pécsi Star Wars nap. Programokból: Star Wars érdekességek – Csuka Gábor előadása (11.00 és 15.00), Cél a csillagos ég: előadás az űriparból (12.00), Vader: egy rajongói film. Beszélgetés a készítőkkel, friss hírekkel (13.00), Vendég: Fazekas Attila képregényrajzoló (16.00), beszélgetés Ahsoka Tano szinkronhangjával Molnár Ilonával (17.00).