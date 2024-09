Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): A tea illata (17.00), Egy család rövid története (18.00), Tökéletes napok (19.30), Fekete pont (20.00),

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Fák jú, Chantal (16.00), Beetlejuice Beetlejuice (18.15), Szádra ne vedd (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (szo-v: 10.00, 13.45), A holló (szo-v: 19.50), A kegyelem fajtái (szo-v: 10.45, 15.15, 19.30), Agymanók 2. (szo-v: 10.00, 12.15, 14.10, 16.00), Alien: Romulus (szo-v: 15.00, 20.00, szo-v: 22.30), Amitől félsz (szo: 22.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (szo: 22.10), Balhé a riviérán (szo-v: 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (szo-v: 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (szo-v: 10.10), Deadpool & Rozsomák (szo-v: 12.00, 14.40, 17.20, 20.15, szo: 22.00), Egércsapda (szo-v: 18.15, 20.30, szo: 22.30), Egy cica 10 élete (szo-v: 11.45, 16.15), Fák Jú, Chantal (12.45, 17.45), Fekete pont (szo-v: 18.00), Garfield (szo-v: 12.20), Gru 4. (szo-v: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (szo-v: 10.20, 14.30, 17.15, 20.00), Jung Kook: I Am Still (szo-v: 10.30, 14.00), Longlegs – A rém (szo: 22.30), Lottóőrültek (szo-v: 13.00, 17.30, 20.30), Monte Cristo grófja (szo-v: 19.00), Panda kaland (szo-v: 10.20), Szádra ne vedd (szo-v: 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, szo: 22.30), Vészjelzés (szo-v: 15.40, szo: 22.15).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Szivárványhinta (10.00).

Escargo Szobaszínház (Endresz Gy. u. 2/b.): Az ajándék (19.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Mancsok a színpadon – zenés bábjáték a Dörmögő Dömötör Színház előadásában (10.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Vízkereszt vagy amit forgattok (Premier bérlet, 19.00).

Turmix

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium (Széchenyi tér 11.): Pécsi Ásványbörze és Ékszerbörze 2024. Az ásványokon és ékszereken túl lehetősége nyílik a látogatóknak egy exkluzív 3D-s vetítésen való részvételre (10.00).

Pécs (Sétatér): Pécsi Napok 2024. Programokból: Dobro Dosli – Nemzetközi Horvát Fesztivál, Tanac Egyesület (17.30), Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja gálaműsora (18.30), Wellhello koncert (21.30).