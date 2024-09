Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Samsara (v: 18.00), Goya – Hús és vér látomásai (v: 18.00), A tea illata (v: 20.00), Örökké (v: 20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Gru ( 14.00), Beetlejuice Beetlejuice (16.00), Szádra ne vedd ( 18.00, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (10.00, 13.00, 15.20), A holló (17.45, szo: 21.30), Agymanók 2. (10.00, 12.15, 15.00, 17.30), Alien: Romulus (12.30, 15.00, 17.30, 20.00, ), Amitől félsz (13.00, 16.30, 20.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.30), Balhé a riviérán (11.30, 15.30, 19.30), Beetlejuice Beetlejuice (11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.30), Deadpool & Rozsomák (10.30, 12.00, 14.40, 17.15, 19.50), Egy cica 10 élete (11.00, 14.30, 17.00), Fák Jú, Chantal (10.15, 13.00, 17.00, 19.00), Garfield (14.45), Gru 4. (10.45, 13.30, 15.45, 18.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.10, 17.00, 19.40), Pandakaland (10.15), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.00), Szádra ne vedd (11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Vészjelzés (20.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): XVIII. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Magyar Állami Népi Együttes: Nagyvárosi vándorok (19.30), Kamaraszínház: Bozsik Yvette Társulat: Lakodalom/PB2 Company: Trianon – Egy magyar táncelégia (17.00).