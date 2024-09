Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Bolero (v: 17.00), Reggeli a hegyen (v: 17.30) Tökéletes napok (v: 19.30), Fekete pont (v: 20.00),

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Fák jú, Chantal (v: 15.30), Egy százalék indián – közönségtalálkozó (v: 18.00), Szádra ne vedd ( v: 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (v: 10.00, 13.45), A holló (v: 19.50), A kegyelem fajtái (v: 10.45, 15.15, 19.30), Agymanók 2. (v: 10.00, 12.15, 14.10, 16.00), Alien: Romulus (v: 15.00, 20.00, v: 22.30), Balhé a riviérán (v: 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (v: 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (szo-v: 10.10), Deadpool & Rozsomák (szo-v: 12.00, 14.40, 17.20, 20.15, szo: 22.00), Egércsapda (v: 18.15, 20.30, szo: 22.30), Egy cica 10 élete (v: 11.45, 16.15), Fák Jú, Chantal (12.45, 17.45), Fekete pont (v: 18.00), Garfield (v: 12.20), Gru 4. (v: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (v: 10.20, 14.30, 17.15, 20.00), Jung Kook: I Am Still (v: 10.30, 14.00), Lottóőrültek (v: 13.00, 17.30, 20.30), Monte Cristo grófja (v: 19.00), Panda kaland (v: 10.20), Szádra ne vedd (v: 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Vészjelzés (v: 15.40).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Vízkereszt vagy amit forgattok (17.00), Kamaraszínház: Emil és a detektívek (bemutató előadás, 17.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): XXVIII. Európai Bordalfesztivál Gálakoncert és bormustra. Vezényel: Lakner Tamás, Erdélyi Dániel (19.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Sétatér): Kulturális Örökség Napjai – rendhagyó séták. Rendhagyó séták a világörökségi helyszíneken Matta Lóránt színésszel (14.00).