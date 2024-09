Azért az nem akármi, hogy a Mecseki Szénbányák egykori vezéregyüttese, a Fekete Gyémánt fúvószenekar 110 esztendős. A jubileumi eseményhez pedig a karnagy is két évfordulóval csatlakozik, Gyurkó István 65 esztendős, és 40 éve vezeti a csapatot.

Mint kiderült, a múlt század elején bányában dolgozó zenészek alapították az együttest, akik munka mellett összeálltak báli zenekarrá. Aztán felkarolta a társaságot a mecseki szénbányákat tulajdonló és működtető DGT (Duna Gőzhajózási Társaság). Akkoriban egyébként ahol bánya volt, ott mindenfelé alakult fúvószenekar, Újhegytől Pécsszabolcson, Komlón és Szászváron át Vasasig 10-12 fővel. Fontos feladatuk volt összetartani a vájvégieket az ünnepeken, a szórakozásban is. A vezérbanda pedig az 1960-as években vált 60 fős nagyzenekarrá, Mecseki Szénbányák Központi Fúvószenekara néven, ahová „begyűjtötték” a többi kisebb együttes legjobb muzsikusait – a Fekete Gyémánt nevet a rendszerváltás idején vették fel.

Gyurkó István így emlékszik a nagyzenekari kezdetre:

Én kisgyerekként még láttam és hallottam az első koncerteket a székesegyház előtt a Sétatéren, mert akkoriban ott voltak a jelentősebb fúvósfellépések. A hetvenes években pedig már minőségben és méretben is beszállt a versenybe egy másik banda, az Ércbányák Fúvósegyüttese.

Gyurkó István előbb trombitásként szerepelt 1977-től az együttesben, majd 1984-től a karnagyi feladatokat vette át. Bevont fiatal főiskolás zenészeket is, valamint a nagyszínházi szimfonikus zenekarból, ahol főállásban zenélt, hozott társakat is. Mint kiemeli, az már nagyon régen volt, amikor csak bányászok szerepeltek az együttesben (a mai Fekete Gyémánt Fúvószenekarban egyetlen olyan tag van, aki valamikor bányában dolgozott). A hatvanas-hetvenes évektől ugyanis rengeteg országos versenyt rendeztek a fúvószenekaroknak, s ott profi szinttel lehetett csak eredményt elérni. Akkoriban például döbbenten tapasztalták, hogy egy tatabányai vetélkedésen a helybeliek az Állami Operaház nyugdíjas zeneművészeivel erősítettek. Így a mecseki fúvószenekarokban is egyre több zeneművészeti főiskolás kapott helyet.

Gyurkó István úgy összegez az irányításával eltelt 40 esztendőről, hogy tovább erősödtek és jelentősen megváltozott a repertoárjuk – bejöttek a nyugati kották, filmzenékkel, musicalrészletekkel, rockátiratokkal bővült a műsor, s koncertjeikre felvettek olyan szerzeményeket is fúvós változatban, mint Dvořák Újvilág szimfóniája, vagy Muszorgszkijtól az Egy éj a kopár hegyen. Azonban nem felhőtlen jó ideje a működésük. A bányavállalat a kilencvenes években megszűnt, s eltűnt így a fő támogatójuk. Ezt követően a várostól és a B.É.K.E. Egyesülettől (Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete) érkezett némi segítség, valamint saját bevételekből, de egyre nehezebb már összehozni az együttest. A pandémia kezdete óta nem játszottak sehol, mert minden zenekari tag dolgozik valahol.

A szeptember 19-ei jubileumi hangversenyen a Kodály Központban azért csak összeállt egy közel 50 fős társaság, sőt, külön műsort adott a Vasasi Fúvós­zenekar is Vucseta László vezetésével. Az ünnepi estre hat hetet gyakorolt a csapat, s olyan különlegességeket hallhatott a közönség, mint a Miss Saigon musical legnehezebb fúvószenekari átirata. Mint Gyurkó István elmondta, térzenékre már nem készülnek, de efféle projektkoncertek jöhetnek még, s könnyebb lesz összehozni a bandát, ha pozitívak lesznek most a visszajelzések.