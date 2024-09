A Leőwey Világtalálkozóig már csak tíz napot kell aludni. Az első alkalom kedvelt programjait megtartották, de a visszajelzések alapján új elemeket is beépítettek.

Már az első világtalálkozón is rengetegen voltak.

Fotó: Laufer László

A második világtalálkozón az is kiderül, hogy ki tud még dekázni

Nosztalgiaórák idén is lesznek, a résztvevők újra átélhetik, hogy milyen is volt az iskolapadban, de egykori leőweysták mesélni fognak arról a kerekasztal-beszélgetések során, hogy kit merre vitt az élet. Ami újdonságnak számít a programok között, az a senior tesióra, ahol Fenyvesi Károly tanár úr és a testnevelés munkaközösség várja az egykori diákokat egy kötetlen, vidám együttlétre, amin akkor is részt lehet venni, ha fáj valakinek a dereka, vagy már nehezen megy a lépcsőzés. Itt ki fog derülni, hogy még sikerül-e eltalálni a palánkot, megy-e a dekázás.

Zalay Szabolcs igazgató egy beszélgetés során elmondta, hogy a közösség hangsúlyozása a világtalálkozó szervezésénél és a világháló kialakításánál inkább szervezőtársa, Csikós Gergőnek a fixa ideája. Ez a hozzáállás természetesen rímel az ő gondolataira.

A világháló ötlete tulajdonképpen egy szintugrásnak a vágya: Zalay Szabolcs elmondta, hogy volt már osztályfőnök, most igazgató, de egy világhálónak a szervezőjének lenni, ami egy nagyobb entitás, felemelő érzés.

A tavalyi találkozóval kapcsolatban az igazgató azt mesélte, hogy annyira benne volt az eseményben, hogy először nem sikerült kilátnia belőle. Kellett egy kis idő mire felfogta, hogy mi is történt velük. Úgy fogalmazott, hogy egy sportoló is hasonlót érezhet, amikor benne van egy versenyben, és olyan dolgok történnek, amelyeket utólag tud csak feldolgozni. Amikor jöttek a visszajelzések, hogy ez fantasztikus volt, akkor kezdte elhinni, hogy nem volt ez rossz.

Mint kiderült, nem tudták rögtön, hogy lesz-e második találkozó, de az igények annyira erősek voltak kívülről és belülről, hogy végül a folytatás mellett döntöttek.

A II. Leőwey Világtalálkozó egész napos programmal – fesztiválsátor, tagozatok programja, világháló fórum, épületbejáró séta, osztálytalálkozók, megemlékezés, kórus, közös fotó, találkozások tere - Networking – várja az érdeklődőket, de a fenntarthatóság érdekében az idei évben támogatói regisztrációs jeggyel lehet belépni, amiről bővebben a gimnázium honlapján lehet olvasni.