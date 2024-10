A vásár második napja egy városi „kocsis” zenés ébresztővel indul a zengővárkonyi Köpüfa zenekarral, majd bemutatkoznak a pécsváradi helyi kulturális csoportok. Ezt követően megismerkedhetnek az érdeklődők a Pécsváradi Leányvásár Szépe jelöltjeivel, majd pár órával később az eredményhirdetést is megtartják. Az este pedig újra a zenés események időszaka lesz: fellép a HangaBanda, a Parno Graszt és a Bagossy Brothers Company is, valamint utcabál is lesz DJ-vel.