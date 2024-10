Befutóban 1 órája

Amerikában is brutálisan nagy sikert arattak a magyar játékok

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara nemzetközi szinten is elismert Dienes-játékai most már az Egyesült Államokban is bemutatkoztak.

Sokakat érdekeltek a játékok Fotó: PTE

A kar sajtóközleményen számolt be arról, hogy a Kanadában aratott sikert követően a játékok a John von Neumann Series keretében megrendezett "Visionary Scientists" című konferencián hódították meg a közönséget, melyet a Tulipan Foundation és Magyarország New York-i Főkonzulátusának tudományos és technológiai szakdiplomatája, Dr. Novák Tamás szervezett.

A szakmai találkozón a PTE képviseletében Zádori Iván, Klein Balázs és Nemeskéri Zsolt vettek részt, akik nemcsak tudományos előadást tartottak, hanem egy különleges interaktív programmal, közös játékkal is meglepték a Liberty Science Center természettudományos múzeumba látogató gyerekeket. A Dienes-játékok ismét bebizonyították, hogy a matematikai tanulás szórakoztató és játékos formában is megvalósítható. A rendezvényen nagy sikert aratott Polgár Judit sakkolimpikon is, aki szimultánt játszott húsz lelkes gyerekkel, tovább növelve a program izgalmát. A program különlegességei között szerepelt még a Rubik játékcsalád megújult változatának bemutatása, valamint egy hatalmas Einstein-kép, amelyet bűvös kockákból raktak ki.

