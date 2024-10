Itáliai komédiák nyomán, a magyar humort sem mellőzve írta az 1990-es évek végén Vajda Katalin az Anconai szerelmesek című darabot, amelynek most a Pécsi Nemzeti Színház bemutatja eddig ritkán látott, második részét. A premierre október 19-én kerül sor.

Könnyed, nosztalgikus pillanatokat ígér az Anconai szerelmesek második része, melyben Tomao Nicomaco szerepét ezúttal Laklóth Aladár játssza

Forrás: Pécsi Nemzeti Színház

A történet szerint is húsz évvel később játszódnak a darabbeli események, csak ezúttal nem Anconában, hanem a Balatonon, 1989 nyarán, egy SZOT üdülőben. Szereplőink felett elszállt az idő, a folytatásban a lázas ifjúság középkorúvá „szelídült”.

– A figurák eufórikus hangulatban búcsúznak a Kádár-kortól, ugyanakkor az új világ küszöbére már középkorúként érkeznek. A dicső révedés, az ifjúság iránti nosztalgia csak egy dolog, lesz majd szerelem és bonyodalom bőven most is! – ígéri ajánlójában a Pécsi Nemzeti Színház.

Az Anconai Szerelmesek ezúttal is hangulatos időutazást ígér

Olasz slágerekből és csábítási törekvésekből ezúttal sem lesz hiány, a nyolcvanas évek fülbemászó dallamai az érettebb korosztály számára múltidézést, a fiataloknak hangulatos retro bulit ígér.

Főbb szerepekben Laklóth Aladárt, Györfi Annát, Götz Attilát, Stubendek Katalint, Józsa Richárdot, Illés Alexát, valamint a társulat új művésznőjét, Gombó Viola Lottit láthatja a közönség. Az előadást a vígjátékok és zenés produkciók világában jártas Vidákovics Szláven rendezi.

Közreműködnek a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei, illetve hangfelvételről meglepetésként megszólal majd Szalóczy Pál, aki négy évtizeden át dolgozott a Magyar Rádió bemondójaként, valamint Bochkor Gábor is, akinek hangja nem először csendül fel Pécsen, hiszen több alkalommal járt rádiós stábjával a városban.