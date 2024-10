Október 17-én Sokszínű Baranya címmel elevenedett meg vármegyénk néphagyományai Budapesten. A Hagyományok Háza színpadán a komlói Pöndöly Néptáncegyüttes mutatta be a gyermekeknek Baranya magyar néptáncanyagát egy órában.

A Pöndöly Néptáncegyüttes mutatta be Baranya néptáncvilágát a budapesti Hagyományok Házában. A fotó a Hagyományok Háza Figurás néptáncos bérletén a Sokszínű Baranya című előadásról készült.

Fotó: Hagyományok Háza/Dusa Gábor

Baranya valóban sokszínű

A cím tökéletesen passzol a műsorhoz, mivel több település táncait és énekeit varázsolták a táncosok a színpadra. Országos szinten a táncházakban és a színpadokon ritkán találkozni Hosszúhetény, Szebény, az Ormánság és a betelepített bukovinai székelyek táncanyagaival, ám most a nézők megismerkedhettek ezekkel. A nézőtéren helyet foglaló gyermekek éneket is tanulhattak, valamint a hely viseletéről is szó esett.

A Hagyományok Háza rendszeresen bemutat a Dunántúlról, Alföldről és Erdélyből kisebb tájak, települések táncait alsó tagozatos gyermekek számára. A programsorozatra a Figurás Néptáncos Bérlettel lehet részt venni, ahol elsősorban gyermekek mutatják be társaiknak a terület hagyományait. Az előadássorozat érdekessége, hogy olyan táncegyüttesek vesznek részt, akik évtizedek óta magas színvonalon tevékenykednek, így igazán nagy elismerésnek számít a Pöndöly Néptáncegyüttes számára.

A tanévben fellép a Bem Táncegyüttes utánpótlás és gyermek csoportjai felcsíki, a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola táncos növendékei jászsági, valamint a Tordasi Pillikék rétközi táncokkal.