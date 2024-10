Volt idő, nem is olyan régen, csupán néhány esztendővel az ezredfordulót követően, amikor már temették Pécsett az operajátékot. Ma pedig ott tart a történet, hogy a műfaj műsoron van a Pécsi Nemzetiben, és a Kodály Központban is, sőt, utóbbi helyszínen több szervezésben, a Pannon Filharmonikusok és a Filharmónia Magyarország is összehoz időnként komplett zenés előadásokat, sőt, a PTE Zenemúvészeti Intézet magánénekszakos hallgatói is eljátszanak évről évre egy operát. Ebben az évadban azonban a nagyszínházban csak operabeavató lesz, meg musical-, operett- és operagála, a Kodályban pedig tenorgála, de valódi operaelődást nemzetközi sztárokkal kizárólag a Filharmónia programjában láthatunk. Az első nagyszabású bemutató a Tosca José Curával a főszerepben már lezajlott szeptemberben, s most jön az újabb opera sztárparádévak:

a Mesterbérlet nyító koncertjeként, november 4-én, vagyis a jövő hétfőn 19 órakor Bellinitől A kalóz című művet játsszák.

Bellini művében a hazai szopránok kiválósága, Kolonits Klára lesz a főszereplő, de érkezik énekes Olaszországból is, Paolo Fanale – 40 esztendős, a szicíliai Palermóban született –, valamint Alexey Bogdanchikov – a bariton Taskentben született 1985-ben. Továbbá hazatér iskolája színhelyére Kovács István basszista, aki Pécsett járta ki a zeneiskolákat, s itt szerzett orvosi diplomát is. Önmagában az is nagy újdonság, hogy a Mesterbérlet hagyományos szimfonikus hangversenyei ezúttal operával indulnak, ráadásul egy olyan operával, aminek csaknem 200 éve, 1827-ben volt a premiere a Milánói Scalában. Bellini egyébként ezzel az operájával lett világhírű (tíz operája közül ez a harmadik). Talán azért, mert ebben a művében hangszerszólókkal is ráerősít a karakterábrázolásokra és a kórus is egészen új dramaturgiai szerepet kap.