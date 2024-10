A közönség bizonyára nagy várakozásokkal ült be a terembe, az alaptörténetet szinte mindenki ismeri. Így tehát kíváncsiak voltunk arra, tud-e még valami újat mutatni a bábszínházi megvalósítás. A díszlet nem túlzó, a színpad közepére fókuszált, ám folyamatosan változik, új térformákat jelenítenek meg. A háttér egy asztal, néhány szekrényke, ám ennél több nem is kell, a lényeg úgy is a gyönyörű, részletes bábok (és megformálóik). A poénok nagyon rendben vannak, és ami fontos, gyerekek és felnőttek számára is ugyanúgy hatásosak. Az aranyszőrű kecske ugyan mellékszereplő, ám szinte minden néző kedvencévé válik. S természetesen Juliska, aki még a legkilátástalanabb helyzetben is próbál pozitív maradni, kihozni belőle a lehető legtöbbet. Sokan tanulhatnánk tőle!