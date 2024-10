Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): John Singer Sargent, a jólét festője (17.00), Monte Cristo grófja (17.00), Január 2. (19.00), Panelkapcsolat (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Barátom, a pingvin (15.30), Joker: Kétszemélye téboly (17.30, 20.10).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Agymanók 2. (14.30), Barátom, a pingvin (13.15, 15.45, 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.10, 18.15), Deadpool & Rozsomák (13.15, 17.45), Egy cica 10 élete (15.00), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (17.30), Gru 4. (15.20), Hirtelen menyasszony (13.00, 17.00, 19.40), It Ends With Us – Velünk véget ér (20.15), Január 2. (20.30), Joker: Kétszemélyes téboly (13.45, 14.45, 15.15, 15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 20.15, 20.30), Lepattanó (17.30), Monte Cristo grófja (14.30, 19.00), Ne oldozz el (20.30), Szádra ne vedd (20.00), Vakarcs (16.30).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Nóra (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Vízkereszt vagy amit forgattok (ősbemutató, Szalma Lajos bérlet, 19.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.): Senior Játszóház. Szeretettel várjuk azon aktív, nyugdíjas korban lévő olvasóink jelentkezését, akik szívesen töltenék idejüket logikai, ügyességi, illetve memóriafejlesztő játékokkal (10.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Arad napja Pécsett. „Szerelmem Arad” című fotókiállítás. Az Aradi Fotóklub csoportos kiállítása, válogatások a klubtagok Aradon készült legjobb felvételeiből. A kiállítás megtekinthető 2024. október 10-ig (9.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Zeneműtár, Universitas u. 2/A.): Születésnap az Északi-sarkon – Klíma mese. Zenés, interaktív, ismeretterjesztő gyermekfoglalkozás (10.00).

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): „Libbenő sejtelmek” – Melegh Andrea selymeinek kiállítása. Melegh Andrea selymein életre kelnek a színek. A kiállítás megtekinthető 2024. október 30-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. Megnyitó ma (17.30).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Pottyondi Edina – Démonok és hormonok. Terápiás stand up a körülöttünk élő és a bennünk lakó démonokról (18.00).