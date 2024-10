Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Fekete pont (17.15), Egy százalék indián (18.00), A szer (19.30), Joker: Kétszemélyes téboly (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Transformers Egy (16.00), Star Wars V. – A Birodalom visszavág (18.30), Joker: Kétszemélye téboly (17.30, 20.10).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A szer (14.40, 17.30, 20.20), Agymanók 2. (14.00), Barátom, a pingvin (14.15, 17.30), Beetlejuice Beetlejuice (17.50), Deadpool & Rozsomák (20.00), Egy cica 10 élete (16.00), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (13.00, 18.00), Gru 4. (15.30), Hirtelen menyasszony (13.00, 17.45, 20.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (19.30), Joker: Kétszemélyes téboly (13.30, 14.30, 16.15, 17.15, 18.45, 20.00, 20.30), Monte Cristo grófja (15.15, 19.00), My Hero Academia: You’re Next (13.10, 15.30, 18.15, 19.45), Szádra ne vedd (20.10), Transformers egy (15.45, 18.00, 3D: 13.30), Vakarcs (16.20).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Aranyszívű Juliska (10.00).

Escargo Szobaszínház (Endresz Gy. u. 2/B.): Az ajándék (14.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Arad napja Pécsett. „Szerelmem Arad” című fotókiállítás. Az Aradi Fotóklub csoportos kiállítása, válogatások a klubtagok Aradon készült legjobb felvételeiből. A kiállítás megtekinthető 2024. október 10-ig (9.00).

Mohács (Selyemgyár Kulturális Negyed): Bedő Imre a Férfiak Klubja alapítója, bestseller író előadása (18.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): International Seasons – Bollywood: ablak Indiára, ablak a világra című előadás. Dr. Szivák Júlia, indológus magyar nyelvű előadása (18.00).

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Csivitelő. Mondókázós foglalkozás 0-3 éves korú gyerekeknek és szüleiknek (9.30), Anya dédelgető. Mai téma: Őszi játékötletek (10.00). „Libbenő sejtelmek” – Melegh Andrea selymeinek kiállítása. Melegh Andrea selymein életre kelnek a színek. A kiállítás megtekinthető 2024. október 30-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Szenior tánc (10.00), E78 Koncertterem: Zsolnay táncházak: Moldvai táncház a Juhos együttessel (19.00).