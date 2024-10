Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Monte Cristo grófja (17.00), Amikor megtörik a fény (17.30), Haldoklás, de komédia (19.00), Vendi Vidi Vici (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Transformers Egy (16.00), Apák gyöngye (18.00), Mosolyogj 2. (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A szer (17.10, 20.00), Agymanók 2. (13.00), Apák gyöngye (13.30, 15.45, 18.00, 20.20), Barátom, a pingvin (14.30), Beetlejuice Beetlejuice (14.40), Deadpool & Rozsomák (15.30, 20.00), Egy cica 10 élete (15.30), Fekete pont (14.40, 17.10, 19.30), Gru 4. (18.00), Hirtelen menyasszony (17.30, 20.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (19.50), Joker: Kétszemélyes téboly (14.15, 17.00, 20.10), Monte Cristo grófja (16.30), Mosolyogj 2. (13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30), My Hero Academia: You’re Next (13.10), Rókus és Rézi megmenti az erdőt (13.00, 16.45), Szádra ne vedd (19.40), Transformers egy (15.00, 18.20), Vakarcs (13.30).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Pityi Palkó (Lázár Ervin Program, 10.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., N. Szabó Sándor terem): Júlia – Párbeszéd a szerelemről (19.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Mirandolina (Art Színtér előadása, 19.00).

Koncert

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Brit ősz – The Rosie Hood Band koncertje. A Rosie Hood Band dinamikus és érzelemdús előadásai utánozhatatlan hangzást teremtenek (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Metronóm Jazz Klub: Subtones koncert. Műfaji határokon átívelő, dalközpontú szerzemények (20.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.): Senior Játszóház. Szeretettel várjuk azon aktív, nyugdíjas korban lévő olvasóink jelentkezését, akik szívesen töltenék idejüket logikai, ügyességi, illetve memóriafejlesztő játékokkal (10.00).

JPM Zsolnay Múzeum (Káptalan u. 2.): Tűzben született lótuszvirágok – Egyiptizáló alkotások a Zsolnay gyárban. A kiállítás átfogó képet nyújt az ókori Egyiptom inspirálta tárgyanyagról, amely végigkíséri a gyár történetét 1876-tól egészen az 1930-as évekig. A kiállítás megtekinthető 2024. december 31-ig, keddtől-vasárnapig 10.00 órától 18.00 óráig.