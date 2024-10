Fajkuszné Kovács Ramóna, az ELTE BTK Koreai Tanszék oktatója előadásában a hallyu, azaz a koreai hullám növekvő globális népszerűségét és ennek hátterét vizsgálja. Az előadás október 31-én 18 órakor kezdődik A Művészetek és Irodalom Házában.

A hallyu, azaz koreai hullám világszerte folyamatosan növekvő rajongói számra tesz szert, aminek hatása már Magyarországon is könnyen észrevehető. Különösen 2012 óta, a Gangnam style berobbanásával hatalmas népszerűséget szerzett számos koreai előadó, de hasonlóan kedveltek a koreai sorozatok, és világhíressé válnak koreai filmek is.

Mára már a gasztronómia, a szépségápolás, a divat, a harcművészet területén is könnyen ismerhetünk, felismerhetünk koreai vonatkozásokat.

Mi lehet ennek hátterében, hogy egy viszonylag kis ország kulturális tartalmai ilyen nagy hírnévre tehettek szert? Az általunk is ismert dolgok részeit képezik Dél-Korea országimázs-fejlesztési törekvéseinek is, aminek kezdetei valójában az 1960-as évekig nyúlnak vissza. Ami a 20. században nemzeti identitás megerősítésével kezdődött, az 1988-as szöuli olimpiának köszönhetően megerősödött, majd hamarosan szintet lépett, és mára hatással van az ország diplomáciai, gazdasági és kulturális kapcsolataira is.