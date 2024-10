150 éves fotók 51 perce

Az egyetem októberben is érdekes interkulturális programokat kínál

Az október is tele lesz olyan eseménnyel, ahol megismerkedhetünk külföldi kultúrákkal, irányzatokkal. Az egyetem most is nagy hangsúlyt fektet az interkulturális programokra, lesz is bőven a hónapban.

Jusztin Levente Jusztin Levente

A külföldről érkező hallgatók, illetve a különböző kultúrák rajongói számára kecsegtető lehetőséget biztosít októberben is a Pécsi Tudományegyetem International Seasons elnevezésű programsorozat. A K-pop irányzatról is terítékre kerül az egyetem által szervezett International Seasons programsorozaton.

Fotó: Mészáros János Törökországtól Dél-Koreáig repít minket az egyetem A hónap legelső napján a „Szultán fotóalbuma" című kiállítás ünnepélyes megnyitóján vehetnek részt, akik kíváncsiak a 19. századi Isztambulra. Az oszmán szultáni udvar hivatásos fotográfusai, az Abdullah testvérek 150 éves fotói láthatóak, amit október 31-ig lehet megtekinteni a Jakováli Hasszán dzsámiban. Október 2-án Gandhi munkásságáról emlékezhetünk meg délután öt órakor a PTE Botanikus kertjében, ahol egy rövdi kulturális rendezvénnyel és sziromszórással készülnek a szervezők Gandhi szobránál. Az indiai politikus nem csak szülőhazájában példakép, hanem az egész világon megtestesíti az önfeláldozást és az erőszakmentességet. Neki köszönhetően nyilvánították október 2-át az erőszakmentesség világnapjává. Bollywood nem csupán az indiai nemzeti öntudat formálója, hanem az Indiáról alkotott világképet is formálja. A hindi nyelvű filmiparról tart előadást dr. Szivák Júlia indiológus, ahol az indiai filmek hídszerepéről lesz szó. Az L1 zenekar „Rakenroll tinilányoknak" címmel koncertezik október 24-én. A rockzenére alapuló stílusuk keveredik minden más zenei iránnyal, ahogyan nevük is erre utal. Az egykor gimis barátok így alkottak egyedi zenei hangzást, amit a Nappali bárban hallhat mindenki. A K-pop stílusról lehet nem hallottak sokan, mégis hatalmas rajongótábor alakult ki világszerte. Fajkuszné Kovács Ramóna, az ELTE BTK Koreai Tanszék oktatója vizsgálja a hallyu, azaz a koreai hullám növekvő globális népszerűségét. A zenei stílus mellett a koreai gasztronómia, sorozatok és filmek mellett már a divat és a szépségápolás területén is egyre nagyobb szerepe van Dél-Koreának világszerte, így hazánkban is. Az előadáson arra keresi az előadó a választ, hogyan sikerült a 60-as évektől kialakítania az ázsiai népnek ezt a fajta kulturális imázst.

