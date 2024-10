Kínában járt a fotóművész 41 perce

Fél évszázad munkáiból két tárlata is nyílik Hámori Gábornak a Civil Közösségek Házában

Hámori Gábor több mint ötven éve fotózik, a Mecseki Fotóklubnak csaknem negyedszázadon át volt az elnöke, és most töltötte be a 70. életévét. Van tehát mit ünnepelni, s mindezek apropóján az életművét most két kiállítás keretében is láthatjuk a Civil Közösségek Házában. No és különleges légi fotói, melyek itt is bemutatásra kerülnek, nagy sikert arattak nemrégiben a világ egyik legnagyobb nemzetközi fotófesztiválján Kínában.

Mészáros B. Endre Mészáros B. Endre

– Miért lesz két tárlat? – A kettő együtt átfogó életmű bemutató, de azért tematikájában jól elkülöníthető egymástól. Sokatmondó, hogy a közös címük: Ötven év a fotográfiában. – Miről szól az első kiállítás? – Önmagáért beszél a címe: Impressziók a XXI. századból. Ez a Civil Közösségek Háza Halász Rezső Galériájában, a Mecseki Fotóklubban november 15-én kedden nyílik. A válogatás a legújabb munkáimból, az utóbbi néhány év terméséből készült és 43 nagyméretű (07-1,3 méteres) döntően fekete-fehér fotó látható itt. A tárlat november 22-ig tekinthető meg hétköznaponként 9-18 óra között. – A kedvenc műfajának a légi fotózásnak friss remekeiről van szó? – Nem ezek földfelszínen születtek mind. Konstruktív és impresszionista stílusban, elsősorban hangulatok ábrázolására. A képek Baranyában Budapesten, a Balatonon, az ország legkülönbözőbb pontjain készültek, közülük pedig nyolc kint volt a kínai világfesztiválon is. – Mennyiben más a második összeállítás? – Az november 19-én a Civil Közösségek Háza Pincegalériájában nyílik és valójában ezt nevezhetjük életmű-kiállításnak. Ott is mintegy negyven kép látható, a légifotóktól a természetfotókon át elhagyott épületeket bemutató képekig az elmúlt ötven évem munkásságából. Ez a tárlat is egy hónapon át várja az érdeklődőket, december 20-ig tekinthető meg. – Mi vezérelte a művészetét a fél évszázad során? – Az ars poeticám az volt, hogy az engem körülvevő világot nem látleletként tárom fel, hanem igyekszem az impresszióimat a fotográfia eszközeivel megmutatni. – Említette, hogy a jövő héten nyíló tárlatáról 8 kép ott volt a kínai világfesztiválon is. Hol és miért volt Kínában? – A 24. Pingyao International Photofestivalon vettem részt szeptemberben. Pingyao egy félmillió lakosú kisváros Pekingtől 750 km-re délkeletre. A történelmi városrészben rendezik a fesztivált 2001 óta. Az ipari negyed elhagyott gyárépületeiben és szabadtéren mintegy 800 fotós sok ezer képe került kiállításra és több száz alkotó személyesen is részt vett a fesztiválon. Magyarországról 10 kiállító képeit mutatták be és közülük öten mentünk el személyesen. A magyar bemutató egyébként az egykori gyapotmalom épületében volt, s én a elvontabb, természeti környezetben készült absztrakt légifotóimat vittem el.

– Hogyan összegezne a világkiállításról? – A kínai fotósok a világ legjobbjai közé tartoznak. Hihetetlen mennyiségű és igen magas színvonalú képeket láthattam, másrészt összevetésre is kitűnő alkalom volt, hogy hol tart a világ, mert 55 országból érkeztek képek. A fesztivál egyébként négy napos volt, s minden költségünket állták a repülőjegy kivételével. – Mi a folytatás? – Év végéig látható egymás után Pécsett a Civil Közösségek Házában a két tárlat. Ezt követően a kettőből összerakott bemutatót szeretném továbbvinni Budapestre és az országba. Kínába pedig szeretnék mielőbb visszajutni.

