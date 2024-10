Götz Attila a Pécsi Nemzeti Színház vezetőségének döntése alapján kapta meg a Balikó Tamás Nívódíjat, amelyet a legkiválóbb teljesítményről tanúbizonyságot adó társulati tagok nyerhetik el évről évre.

Götz Attila, a Balikó Tamás Nívódíj 2024-es nyertese A király beszéde című előadásban is emlékezetes alakítást nyújtott Lionel Logue, a beszédtanár szerepében.

Fotó: Kis Kata Linda / Forrás: Pécsi Nemzeti Színház

Götz Attila 2023-ban a Bama.hu felületén zajló Év Színésze díjat is bezsebelte, most pedig újabb elismeréssel gazdagodott.

A Balikó Tamás Nívódíj első nyertese 2022-ben Stubendek Katalin lett, őt Bókai Zoltán követte 2023-ban. Hozzájuk hasonlóan Götz Attila is éveken át dolgozott együtt Balikó Tamással.

Götz Attila tavaly a Bama.hu podcast adásában többek között erről is mesélt. Felidézte, amikor a teátrumhoz került, azt Balikó Tamás vezette.

Jelentkeztem is hozzájuk, eleinte az énekkar tagja voltam kilenc évig, onnan vettek át Tamásék színművész státuszba

– mesélte a díjazott, aki több mint húsz éve erősíti a Nemzeti csapatát.

Götz Attila az Anconai szerelmesek második részében Békés elvtárs szerepében újra komikus karaktert formál meg, de énektudását sem rejti véka alá.

Különös egybeesés, hogy a húsz évvel ezelőtt bemutatott, s óriási sikerrel játszott Anconai szerelmeseket, amelynek folytatása előtt vehette át az elismerést, éppen a névadó, Balikó Tamás rendezte meg, páratlanul emlékezetes előadást alkotva.

Götz Attila a zene által került a színpadra

„Számomra abszolút az énekléssel indult minden” – mesélte az Év Színésze elismerés kapcsán a színész. Olyannyira, hogy tizenhárom évesen feljelentették csendháborításért, amikor kézhez kapta Az operaház fantomja kazettáját – tette hozzá.

A híres duettet üvöltve kezdtem gyakorolni harmadik emeleti panel lakásunkban, amikor rámhívták a rendőrséget – délben –, hogy ölik a gyereket! Így indult az énekesi karrierem

– emlékezett vissza Götz Attila, aki azóta a Chicago, A víg özvegy és Valahol Európában zenés darabokban is dalolt.