Az elmúlt évekhez hasonlóan Nagykozárban idén is programokkal várják a családokat halloween alkalmából. A halloweeni felvonulás egyben a helyi Cafe BramaSole Nagykozár az Otthonkávézó és Lakásétterem második születésnapja is. Ezen a helyszínen az elmúlt hónapokban számos közösségformáló rendezvényt tartottak. Október 31-én 17 órától indul az program ünnepien rémisztő hangulattal, a gyerekeknek zenés mulatsággal, ajándék forralt borral és mézes teával, illetve sült tökkel és házi zsíros kenyérrel.

A kifaragott tök a halloween egyik jelképe

Fotó: MW

A játszótéren most is szerveznek cukorkagyűjtést, majd onnan halloweeni felvonulást az Otthonkávézóig, polgárőri kísérettel. A gyűjtésen résztvevő gyerekek szüleitől szívesen fogadják a keresendő édességeket, melyeket a helyi védőnői szolgálatnál vagy a kávézóban lehet leadni. A programokon ingyenes a részvétel, hamarosan további részleteket is megosztanak az érdeklődőkkel.