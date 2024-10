Október 21-én indul a Pécsi Harmonika Fesztivál, október 27-ig bezárólag szinte minden nap zenés programok várják azokat, akik szeretik a harmonikaszót, a zenét és a minőségi programokat. Több helyszínen különleges programokat rendeznek meg. A fesztivál általános célja az, hogy az emberekhez közelebb vigyék a hangszert, megismerjék és szeressék azt.

Elismert művészek vesznek részt a nyolcadik Pécsi Harmonika Fesztiválon.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A neves harmonikaművészektől a növendékek is megmutatják magukat

A korábbi évekhez hasonlóan idén is különböző érdeklődésű és korosztályú hallgatót várnak a különböző programokra. Három napon, 22-én, 24-én és 27-én is a Pécsi Nemzeti Színházban fogadja több harmonikajátékos az érdeklődőket Színházi harmonikaszó elnevezésű minikoncertek keretén belül. Október 22-én a Three Roses Trió varázsolja el a közönséget a vérpezsdítő argentin dallamokkal.

Az Escargo Szobaszínházat este hat órakor megtölti az argentin tangó varázsa, a zenére be is állhatunk táncolni, vagy akár finom ételeket kóstolhatunk.

Október 24-én a Dóm Kőtár ad otthont Kiss Péter és Gerner Péter közös koncertjének, ahol Szigeti Bence (gitár) és Kovács Dániel (trombita) közreműködik az ingyenes koncerten. A világhírű harmonikaművész Artyom Nyizsnyik 25-én este hat órakor ad koncertet a Zsolnay-negyed Liszt Ferenc Hangversenytermében. Ugyanezen a napon Balogh József szólókoncertjét is hallhatja a közönség, aki a Nappali bárban kalauzol el minket egy képzeletbeli világkörüli utazásra. A rendezvényt egy gálaműsor zárja le október 27-én a Kodály Központban, ahol több baranyai együttest és zenészt hallhatunk.