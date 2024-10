Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): John Singer Sargent, A jólét festője (17.00), Fekete pont (17.00), A kegyelem fajtái (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Transformers Egy (16.00), Apák gyöngye (18.00), Mosolyogj 2. (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A szer (17.10, 20.00), Agymanók 2. (13.00), Apák gyöngye (13.30, 15.45, 18.00, 20.20), Barátom, a pingvin (14.30), Beetlejuice Beetlejuice (14.40), Deadpool & Rozsomák (15.30, 20.00), Egy cica 10 élete (15.30), Fekete pont (14.40, 17.10, 19.30), Gru 4. (18.00), Hirtelen menyasszony (17.30, 20.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (19.50), Joker: Kétszemélyes téboly (14.15, 17.00, 20.10), Monte Cristo grófja (16.30), Mosolyogj 2. (13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30), My Hero Academia: You’re Next (13.10), Rókus és Rézi megmenti az erdőt (13.00, 16.45), Szádra ne vedd (19.40), Transformers egy (15.00, 18.20), Vakarcs (13.30).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): JESZ – Láthatatlanok. Interaktív közösségi színházi előadás a mecseki láthatatlanok története nyomán (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Tájak-Korok-Múzeumok Klub: „Üveghegyen innen – A magyar üvegmívesség” című előadás. Előadó: dr. Sík Attila műgyűjtő előadása (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): „ehető legjobb – Horváth Tibor (adseries) képzőművész kiállítása. A kézzel faragott zöldség-gyümölcs szobrok alapanyaguk miatt rövid életűek, ezért a művész fotón örökíti meg az elkészült alkotásokat. A 150 darabos sorozatból most egy gondosan készített válogatást láthat a pécsi közönség. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig (10.00).

PKK Uránvárosi Művelődési Ház (Radnóti M. u. 8.): Selyemfestés workshop 55 év felettieknek. Melegh Andrea selyemfestő útmutatásával a résztvevők viselhető, csodás selyemkendőt készítenek maguknak. A részvétel ingyenes (9.00).

Pogány (Faluház, Rákóczi u. 9.): Felemelhet vagy gúzsba köthet: Fejlődési zavarok szülői szemmel – dr. Demeter Éva előadása (18.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Ringató. Közös mondókázás, ölbéli játékok (9.30).