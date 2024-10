Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Reggeli a hegyen (17.00), A tizedes meg a többiek (17.30), Fekete pont (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Barátom, a pingvin (15.30), Joker: Kétszemélye téboly (17.30, 20.10).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Agymanók 2. (14.30), Balhé a riviérán (18.00), Barátom, a pingvin (13.15, 15.45, 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.30), Deadpool & Rozsomák (13.15, 17.45), Egy cica 10 élete (15.00), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (18.00), Gru 4. (15.45), Hirtelen menyasszony (13.00, 17.00, 19.40), It Ends With Us – Velünk véget ér (20.15), Január 2. (20.00), Joker: Kétszemélyes téboly (13.45, 14.45, 15.15, 15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 20.15, 20.30), Lepattanó (17.30), Monte Cristo grófja (14.30, 19.00), Ne oldozz el (20.30), Szádra ne vedd (17.45), Vakarcs (16.30).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Anyegin (19.00).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Kós Lajos 100” – a Bóbita Bábszínház és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet közös kiállítása. A kiállítás 2024. december 31-ig látogatható. Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pongrácz Éva Zsuzsanna művésztanár: „Elfeledett történetek gyermekeimnek és tanítványaimnak” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. október 14-ig (10.00).

PKK Apáczai Közösségi Ház (Tolsztoj u. 10.): Diabétesz Klub. Előadások, beszélgetések a betegségben érintetteknek, alkalmanként kulturális programokkal színesítve (14.30).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): E-könyv kölcsönzés a Csorba Győző Könyvtárban. Az új lehetőség ingyenesen érhető el az érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók számára: [email protected]

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Ringató. Közös mondókázás, ölbéli játékok (9.30).