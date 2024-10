Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Én, Claude Monet (17.00), Amikor megtörik a fény (18.00), The Apprentice – A Trump-sztori (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): A sárkányőrző (14.00), A vad robot (16.00), És mi van Tomival? – közönségtalálkozó (18.00), Venom – Az utolsó menet (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Venom – Az utolsó menet (10.50, 11.50, 13.10, 14.10, 15.30, 16.30, 17.50, 18.50, 20.10, 3D: 12.30, 14.50, 17.10, 19.30), A sárkányőrző (12.40, 17.30), A szer (20.15), A vad robot (10.00, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50), Agymanók 2. (10.20), Apák gyöngye (18.15), Barátom, a pingvin (13.50), Beetlejuice Beetlejuice (14.10), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.20), Deadpool & Rozsomák (15.30), Egy cica 10 élete (12.10, 16.20), Fák Jú, Chantal (13.00), Farkasbőrben – Vár a falka! (10.30, 14.50, 18.10), Fekete pont (18.00), Gru 4. (17.00), Hirtelen menyasszony (19.10), It Ends With Us –Velünk véget ér (11.20), Joker: Kétszemélyes téboly (19.40), Monte Cristo grófja (14.00), Mosolyogj 2. (11.50, 14.30, 17.10, 19.50), Rókus és Rézi megmenti az erdőt (10.00), Szádra ne vedd (20.30), The Apprentice – A Trump sztori (20.30), Transformers egy (11.40, 16.00), Vakarcs (11.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.): Őszi Xbox napok. 1 kontroller, 1 Kinect, 4 alap játék és egy kivetítő vár, hogy megmutasd, mit tudsz (13.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület – A Recski Szövetség című előadás. Előadás: Dr. Vargha Dezső ny. főlevéltáros (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): „ehető legjobb – Horváth Tibor (adseries) képzőművész kiállítása. A kézzel faragott zöldség-gyümölcs szobrok alapanyaguk miatt rövid életűek, ezért a művész fotón örökíti meg az elkészült alkotásokat. A 150 darabos sorozatból most egy gondosan készített válogatást láthat a pécsi közönség. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig (10.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): E-könyv kölcsönzés a Csorba Győző Könyvtárban. Az új lehetőség ingyenesen érhető el az érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók számára: [email protected]